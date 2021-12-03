В Архангельске установили личность подозреваемого в поджоге доме, где погибли три человека

АРХАНГЕЛЬСК, 3 декабря. /ТАСС/. Подозреваемый в поджоге жилого дома 14 ноября, где при пожаре погибли три человека, установлен в Архангельске, сообщила в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

"В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, установлено, что пожар произошел в результате поджога. По подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против собственности 41-летний местный житель", - указано в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

14 ноября 2021 года ночью в деревянном доме по улице Михаила Новова в Архангельске произошло возгорание. После тушения пожара в одной из квартир обнаружены тела супругов-пенсионеров и их 45-летнего сына, которые погибли в результате острого отравления окисью углерода. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что искал свою сожительницу, но дверь квартиры, в которой, как он полагал, она находится, ему не открыли. Позже он узнал, что сожительница находилась в гостях в соседнем доме.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.