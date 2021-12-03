{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ростовское ГУ ФСИН проводит проверку после пожара в колонии Константиновска

В результате ЧП пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. ГУ ФСИН России по Ростовской области проводит проверку в исправительной колонии города Константиновска, где в пятницу произошел пожар. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления, в ходе проверки будут установлены причины возгорания и размер ущерба.

Пожар произошел в 05:30 мск в исправительной колонии №5 в Константиновске на территории деревообрабатывающего цеха. По данным пресс-службы, огонь охватил 40 кв. м. В момент возгорания людей в цехе не было. В 06:15 мск пожар был ликвидирован.

"По факту произошедшего проводится проверка, по установлению причин возгорания и размера материального ущерба", - сообщил представитель ГУ ФСИН. Он отметил, что пострадавших нет. Учреждение функционирует в обычном режиме.

Ранее в пятницу источник в экстренных службах сообщал ТАСС о возгорании в малярном цехе исправительной колонии №5 в городе Константиновске. На место ЧП, по его словам, пожарные выезжали по повышенному рангу сложности, площадь пожара составила 150 кв. м. Огонь был оперативно потушен, эвакуация не проводилась.

Теги
РоссияРостовская область
Дело возбудили в отношении волгоградского подростка, наехавшего на машине на полицейского
По информации СК, угрозы для жизни и здоровья пострадавшего в данный момент нет
Читать полностью