Ростовское ГУ ФСИН проводит проверку после пожара в колонии Константиновска

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. ГУ ФСИН России по Ростовской области проводит проверку в исправительной колонии города Константиновска, где в пятницу произошел пожар. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления, в ходе проверки будут установлены причины возгорания и размер ущерба.

Пожар произошел в 05:30 мск в исправительной колонии №5 в Константиновске на территории деревообрабатывающего цеха. По данным пресс-службы, огонь охватил 40 кв. м. В момент возгорания людей в цехе не было. В 06:15 мск пожар был ликвидирован.

"По факту произошедшего проводится проверка, по установлению причин возгорания и размера материального ущерба", - сообщил представитель ГУ ФСИН. Он отметил, что пострадавших нет. Учреждение функционирует в обычном режиме.

Ранее в пятницу источник в экстренных службах сообщал ТАСС о возгорании в малярном цехе исправительной колонии №5 в городе Константиновске. На место ЧП, по его словам, пожарные выезжали по повышенному рангу сложности, площадь пожара составила 150 кв. м. Огонь был оперативно потушен, эвакуация не проводилась.