Бизнесмена Левчугова задержали по делу одного из руководителей томского управления СК

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен и глава одного из крупнейших ритейлеров Сибири ГК "Лама" Владислав Левчугов задержан по делу о взяточничестве руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Томской области Сергея Арефьева. Меру пресечения Левчугову и Арефьеву изберет Басманный суд Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Рассмотрение вопроса о мере пресечения главе первого отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Томской области Сергею Арефьеву и предпринимателю Владиславу Левчугову должно состояться в Басманном районном суде столицы", - сказал собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева. Он подозревается в получении через посредника взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 2 декабря он и посредник были задержаны при передаче взятки. Как пояснил ТАСС источник, задержанный посредник по делу - глава группы компаний "Лама" Владислав Левчугов.

Левчугов - основатель и глава группы компаний "Лама", которая имеет магазины и супермаркеты в Томске и Новосибирске. По данным аналитической системы СПАРК, владеет ООО "Рассвет", долями в крупнейшем томском ТЦ "Изумрудный город", авиапредприятии "Сибаэрокрафт", а также в ряде других томских и московских компаний.