В Москве задержали блогера и бойца ММА Чоршанбиева за опасную езду без прав и полиса

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя, который без прав и полиса ОСАГО устроил гонки по Лефортовскому тоннелю в Москве, нарушая правила дорожного движения и снимая происходящее на видео для социальных сетей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о блогере и бойце ММА Чоршанбе Чоршанбиеве. "В ходе мониторинга сети Интернет мы выявили видеоматериалы, на которых неизвестный водитель на автомобиле "Тойота Камри", двигаясь в Лефортовском тоннеле, неоднократно нарушает правила дорожного движения и создает угрозу жизни и здоровью других водителей. Установили личность и местонахождение нарушителя. На 92-м километре внешней стороны МКАД он был задержан и доставлен в отдел ГИБДД по Юго-Восточному округу для дальнейших разбирательств", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в ГИБДД, задержанного 26-летнего жителя Москвы привлекли к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО, а также управление автомобилем без права управления. Мужчина предъявил национальное водительское удостоверение, которое не имеет юридической силы в России. Водительское удостоверение российского образца у задержанного отсутствует. Его автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Чоршанбиев родом из Таджикистана. С 2016 года профессионально занимается смешанными единоборствами. Всего на его счету семь боев, в которых он одержал четыре победы. Ранее был замечен в ДТП и различных потасовках.