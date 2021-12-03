Следствие по делу экс-замглавы Генштаба ВС РФ Арсланова завершено

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Следственные действия по делу бывшего заместителя главы Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в получении взятки и мошенничестве, завершены. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда, где рассматривается вопрос о продлении Арсланову ареста.

"Следственные действия по делу Арсланова завершены, обвиняемый и сторона его защиты знакомятся с материалами дела", - сказано в заявлении адвоката Антона Антонова, зачитанном в суде. Там указывается, что в силу этого обстоятельства генерал не может в принципе оказать давление на свидетелей или иных фигурантов дела. В связи с этим защита просит перевести Арсланова под домашний арест. Следствие же просит продлить ему срок содержания под стражей до 6 марта 2022 года.

Общий объем уголовного дела Арсланова составляет более 300 томов и более 70 компьютерных дисков. Сам генерал отметил, что ему уже месяц не приносят материалы дела на ознакомление по не известной ему причине.

Арсланов обвиняется в причастности к двум эпизодам мошенничества в крупном размере (на 191,5 млн и 6,5 млрд рублей), а также к получению взятки в особо крупном размере. Кроме того, Арсланова считали причастным к уголовному делу АО "Воентелеком", возбужденному в 2013 году. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции и получения за оказание услуг двойной платы. Сумма ущерба по этому делу составляет 460 млн рублей. Также Арсланов обвиняется в вымогательстве 12 млн рублей у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева. Вину он не признает ни по одному из эпизодов преступлений.

Дело Арсланова выделено в отдельное производство и передано из военного следствия в центральный аппарат СК РФ.