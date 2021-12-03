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Количество пострадавших в ДТП под Петрозаводском выросло до пяти

В региональном Минздраве сообщили, что все они получили серьезные травмы

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 декабря. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате столкновения трех автомобилей под Петрозаводском в четверг вечером увеличилось до пяти человек. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Карелии.

"Еще одна девушка есть среди пострадавших [в ДТП]: всего - пятеро", - рассказала представитель ведомства.

Пострадавших в четверг госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи в Петрозаводске в отделения нейрохирургии и травматологии, все они получили серьезные травмы, добавили в региональном Минздраве.

Ранее сообщалось, что на 2-м километре съезда с трассы "Кола" в сторону Петрозаводска произошло столкновение трех автомобилей: Chevrolet Lanos, лесовоза с прицепом Volvo и Skoda Yeti. По уточненным данным ГИБДД по республике, автомобиль Chevrolet выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Он, в свою очередь, тоже попал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda, и съехал в кювет.

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