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Задержанного за получение взятки следователя СК из Томской области этапируют в Москву

Там ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева, задержанного за получение взятки, этапируют в Москву. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Арефьева и его посредника этапируют в Москву для проведения дальнейших следственных действий. В Москве будет избираться мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ранее в пресс-службе СК, Арефьев подозревается в получении через посредника взятки в особо крупном размере. Следователь требовал ее за закрытие дела об уклонении от уплаты налогов руководством одной из местных компаний.

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