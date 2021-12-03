Уголовное дело возбудили по факту гибели военнослужащего во время циклона на Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Военные следователи в пятницу возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего во время циклона на острове Итуруп (южная группа Курильских островов, Сахалинская область). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что 1 декабря на Курилах на военнослужащего, находящегося на посту, опрокинуло ветром жилой модуль контейнерного типа. Его товарищи, находившиеся внутри модуля, получили травмы средней тяжести, но неопасные для жизни.

"По факту гибели военнослужащего войсковой части 71436 младшего сержанта Ибрагима Юсупхаджиева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", - рассказали в пресс-службе управления.

Предварительно установлено, что с 26 ноября по 2 декабря личный состав экипажа взвода радиопомех, включая младшего сержанта Юсупхаджиева, заступил на дежурство на острове Итуруп - участок "высота 410 м", расположенный вне населенного пункта с размещением дежурной смены в жилом модуле контейнерного типа. 1 декабря на острове начался тайфун, скорость ветра достигала 39 м/с. Около 20:00 (12:00 мск) в результате сильного порыва ветра жилой модуль перевернуло и переломило, в результате чего обломками конструкции придавило Юсупхаджиева, который от полученных травм умер на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза.

На Дальнем Востоке со среды бушует циклон. Из-за шторма 1 декабря была закрыта паромная переправа между Сахалином и материком, нарушилось авиасообщение по нескольким направлениям, несколько дорог закрыли для проезда, на севере острова ветер повредил фасады зданий, сорвал части крыш. В селе Чехов Холмского района из-за непогоды затопило некоторые объекты, среди которых местный дом культуры. Без электричества оставались жители 15 населенных пунктов. Сейчас в южной и центральной частях Сахалинской области погода нормализовалась. На севере региона все еще бушует штормовой ветер, идет снег.