В Приамурье зарегистрировали три случая заболевания гонконгским гриппом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Три случая заболевания гриппом А(H3N2) (гонконгский грипп) зарегистрировано в Амурской области, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"На территории области на 48-й неделе было зарегистрировано три случая гриппа А(H3N2) - это семья, люди не были привиты от гриппа", - говорится в сообщении.

По данным главного санитарного врача Амурской области Ольги Кургановой, вакцинация против гриппа, несмотря на установленные сроки, в регионе вовремя не завершена.

"Привито 43,8% от совокупного населения, необходимо 60%. Закончена вакцинация по взрослому населению в Шимановском районе, по детям - в городе Шимановск, а также в Шимановском, Белогорском, Константиновском и Ромненском районах", - цитирует пресс-служба правительства области слова Кургановой.

В Амурской области против гриппа запланировано привить 474 тыс. амурчан, что составляет более 60% от совокупного населения, из них 122,9 тыс. - дети и 351 тыс. - взрослые.

Вирус А(H3N2) получил название гонконгский грипп из-за пандемии этого заболевания в Гонконге в 1968-1969 гг. Пандемия достигла максимальной интенсивности за две недели. Вирус стал причиной гибели одного миллиона человек, в основном людей пожилого возраста.