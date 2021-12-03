Элджей не явился в суд по делу о пропаганде наркотиков

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) не явился в пятницу на заседание по делу о пропаганде наркотиков в клипе. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-секретарь Зюзинского суда Москвы.

"Заседание началось. Узенюк в суд не явился", - сказала собеседница агентства. Музыканту вменяют ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета).

Как сообщала ТАСС директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, в июне организация обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве "в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов исполнителя Элджея".

Ранее по аналогичным административным делам на 100 тысяч рублей были оштрафованы рэпер Моргенштерн и блогер Юрий Дудь.