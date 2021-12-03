Гражданина России арестовали в Москве по делу о госизмене

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО гражданина РФ в рамках уголовного дела о государственной измене, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Следователи ФСБ задержали россиянина Суслова К. А. и ходатайствовали перед Лефортовским судом о его аресте", - сказал собеседник агентства. Как уточнили ТАСС в суде, ходатайство следствия было удовлетворено 29 ноября.

ФСБ также предъявила Суслову обвинение. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Лефортовского суда Москвы, Суслову избран арест сроком на два месяца.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 29 ноября 2021 года в отношении Суслова Кирилла Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 29 января 2022 года", - сказала собеседница агентства.

Суслов арестован по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"), ему грозит до 20 лет лишения свободы. Постановление суда об аресте Суслова вступило в силу. Материалы дела засекречены и не подлежат разглашению.