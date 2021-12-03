Немецкий боеприпас массой 1 кг нашли при строительстве дороги на Кубани

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Дорожники на Кубани при проведении работ обнаружили боеприпас немецкого производства времен Великой Отечественной войны массой один килограмм, он уничтожен, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю в пятницу.

"В Красноармейский район росгвардейцы выезжали дважды на сообщения об обнаружении подозрительных предметов. Так, рядом со станицей Новомыштавской при проведении строительства дороги рабочие обнаружили предмет, схожий с боеприпасом. Взрывотехники прибыли на место, обследовали и идентифицировали его как заряд взрывчатого вещества немецкого производства массой один килограмм. При аналогичных обстоятельствах вблизи с поселком Белозерный найдена ручная граната Ф1", - говорится в сообщении ведомства.

Утоняется, что боеприпасы относятся к периоду Великой Отечественной войны, они уничтожены с соблюдением необходимых для этого мер безопасности. По данным ведомства, всего за последние несколько недель в регионе были найдены и уничтожены пять боеприпасов времен войны, работы проводились также в Северском, Крымском районах и в городе Тимашевск, там боеприпасы находили в лесных массивах и вблизи станиц, среди уничтоженных: минометная мина калибра 50 мм, 105-мм артиллерийский снаряд, 76-мм артиллерийский снаряд со следами коррозии.