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В школе Владикавказа произошел пожар

Спасатели ликвидировали горение

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в школе номер 48 города Владикавказа, спасатели ликвидировали горение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В 11:20 мск произошел пожар в школе №48 Владикавказа. Горение ликвидировано. Продолжается обследование школы. Ранг пожара - второй", - говорится в сообщении.

На месте находятся 48 человек и девять единиц техники. Работают восемь звеньев газодымозащитной службы.

В МЧС сообщили, что более 500 учеников эвакуировали из школы, пострадавших нет.  "Эвакуация 510 учеников полностью завершена. Эвакуировали с помощью автолестниц, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Очаг возгорания находился под лестничной клеткой первого этажа. На месте дежурят три бригады скорой помощи, в том числе детская реанимация. Помощь медиков на данный момент не потребовалась.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло незамедлительно выехал на место возгорания.

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