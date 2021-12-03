Прокуратура потребовала увеличить срок лишения свободы для Юрия Дмитриева до 15 лет

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 декабря. /ТАСС/. Представитель гособвинения на судебном заседании в петрозаводском городском суде в пятницу потребовал увеличить срок лишения свободы на два года в колонии строгого режима для главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) Юрия Дмитриева. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Роман Масалев.

"[Представитель прокуратуры] попросил добавить два года к имеющемуся сроку в 13 лет и окончательно назначить 15 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, вынесенный Петрозаводским горсудом ранее в июле, по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении части огнестрельного оружия, отправив его на новое рассмотрение, а также увеличил срок в обвинительной части решения с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над ребенком (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Это решение в феврале 2021 года Дмитриев обжаловал в кассационной инстанции, но оно было оставлено в силе. Представители стороны защиты также подали жалобу в Верховный суд РФ, но он отказался передать ее для рассмотрения по существу. Это решение также оспорено.

Дмитриев известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.