План "Перехват" ввели после инцидента со стрельбой в центре Москвы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел на 2-й Брестской улице в центре Москвы, пострадал один человек. Полиция разыскивает автомобиль Cadillac Escalade, на котором скрылся стрелявший, сказал источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел на 2-й Брестской улице. По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников обстрелял оппонента, а затем скрылся на автомобиле Cadillac Escalade. В результате один человек ранен", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, введен план "Перехват".