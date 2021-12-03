Устроившего стрельбу в ходе дорожного конфликта в центре Москвы задержали

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Дорожный конфликт закончился стрельбой из травматического оружия на Большой Грузинской улице в центре Москвы, пострадал один человек. Злоумышленник задержан, сообщил ТАСС начальник пресс-службы московской полиции Владимир Васенин.

По его словам, в 11:49 в полицию поступило сообщение о дорожном конфликте между гражданами на Большой Грузинской улице в районе дома 76. "Оперативно прибывшие сотрудники полиции установили, что между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, предположительно из травматического оружия, в другого. Злоумышленник задержан на месте инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Со своей стороны источник ТАСС в правоохранительных органах, уточнил, что пострадавший ранен в руку.

Столичная прокуратура поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту дорожного конфликта на Большой Грузинской улице. Там уточнили, что злоумышленнику 39 лет.

Ранее о конфликте со стрельбой в центре Москвы сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.