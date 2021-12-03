У депутата из Мурманска арестовали квартиру в Болгарии по уголовному делу о взятке

МУРМАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Следствие в суде добилось ареста квартиры в Болгарии у депутата городского совета Мурманска, а также бывшего заместителя директора мурманского муниципального бюджетного учреждения "Управление дорожного хозяйства" Станислава Ланина, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом в пятницу сообщили в управлении СК РФ по Мурманской области.

"По ходатайству следователя судом принято решение о наложении ареста на недвижимое имущество обвиняемого, расположенное на территории города Несебр Республики Болгария, стоимостью более 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В сообщении СК не уточняется имя фигуранта дела. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что фигурантом является Станислав Ланин. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

В мае этого года Ланин был задержан и заключен под стражу, свою вину он не признает. Как ранее сообщали в региональном управлении СК, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере"). Вместе с Ланиным задержали и посадили под домашний арест чиновницу из областного Минтранса (ее имя не раскрывается), которую обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год Ланин, являясь должностным лицом, потребовал от собственника коммерческой организации передачи взятки в сумме 5,5 млн рублей за беспрепятственную приемку и оплату выполненных фирмой дорожно-строительных работ в Мурманске. Часть денег в размере 1,1 млн рублей он получил.

Как отмечается на сайте городского совета Мурманска, Станислав Ланин является депутатом седьмого созыва, входит в состав комиссий по бюджету и финансовому регулированию, а также по экономической политике и хозяйственной деятельности.