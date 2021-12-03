Самолет AirBaltic съехал с маневровой дорожки в аэропорту Риги

РИГА, 3 декабря. /ТАСС/. Самолет латвийской национальной авиакомпании AirBaltic в пятницу из-за плохой погоды съехал с маневровой дорожки в Рижском аэропорту. Об этом сообщает воздушная гавань.

"В аэропорту Риги произошло авиапроисшествие. Самолет AirBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, из-за плохой видимости съехал с маневровой дорожки. Взлетно-посадочная полоса сейчас закрыта. Ответственные службы аэропорта и представители авиакомпании работают на месте происшествия", - указывает воздушная гавань в Twitter.

Как сообщает Государственная пожарно-спасательная служба Латвии, в результате происшествия никто не пострадал. "В 11:59 (12:59 мск) ГПСС получила вызов в Рижский аэропорт, где произошло авиапроисшествие - самолет из-за плохой видимости съехал с маневровой дорожки. Пассажиры и экипаж эвакуированы, никто не пострадал", - указывает служба в Twitter.

Как отмечает местное агентство LETA, прилетающие в Рижский аэропорт рейсы перенаправлены в воздушные гавани других стран, а вылет самолетов из Риги перенесен. По информации представителя Агентства гражданской авиации Айвиса Винцевса, в настоящее время есть сведения о том, что задерживаются девять вылетающих и три прибывающих рейса.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в пятницу впервые в истории объявил красное предупреждение об экстремальном снегопаде в Риге.