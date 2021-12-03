Полиция в Томске изъяла более 7 тонн нелегально ввезенного спирта

ТАСС, 3 декабря. Около 7,3 тонн нелегально ввезенного в Томск спирта обнаружены в грузовиках местного жителя, возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщается на сайте УМВД Томской области.

"В Томске были обнаружены два грузовика, в которых находились 720 канистр объемом 10 литров и 24 пятилитровых бутыли. По результатам проведенных экспертиз установлено, что все емкости были наполнены спиртом", - сказано в сообщении.

Полицейские установили, что 46-летний местный житель без лицензии хранил в транспортных средствах алкогольную продукцию в объеме 7,3 тонны на сумму более 400 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 171.3 УК РФ ("Производство, закупка, поставки, хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии").

Также установлено, что ранее подозреваемый привлекался к ответственности за производство и сбыт товаров без маркировки.