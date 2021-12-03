У реки в Севастополе обнаружили тело новорожденного

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Тело младенца обнаружили у реки в Балаклаве 3 декабря, проводится проверка, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Утром 3 декабря 2021 года в Балаклаве у реки местными жителями было обнаружено тело новорожденного. По данному факту следственным отделом по Балаклавскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас сотрудники ведомства осматривают место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая поможет точно установить возраст младенца. Также устанавливается, кто может быть причастен к совершению преступления.

В прокуратуре Севастополя сообщили, что ведомство также проводит работу.

"На место по поручению исполняющего обязанности прокурора города выехал прокурор Балаклавского района Севастополя Сергей Журавлев. Установлено, что 3 декабря около 11:30 в мусорном контейнере по улице Новикова обнаружен труп младенца. В настоящее время следственными органами проводятся следственно-оперативные действия по установлению причин и обстоятельств произошедшего и личности родителей младенца. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, поставлены в прокуратуре на контроль", - отметили в пресс-службе прокуратуры.