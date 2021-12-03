Жительницу Челябинской области осудили на 14 лет за убийство младенца

ЧЕЛЯБИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал жительницу Магнитогорска виновной в том, что она в декабре прошлого года ударила о дверной проем свою семимесячную дочь, которая впоследствии умерла. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Челябинского областного суда.

7 декабря 2020 года со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Челябинской области сообщалось, что местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 ("Покушение на совершение убийства") УК РФ.

"Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор Диане Хуснитдиновой 1998 года рождения. Она признана виновной в умышленном причинении смерти малолетнему - п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). <…> Хуснитдиновой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на один год (исполняется после освобождения из мест лишения свободы)", - сказано в сообщении.

Следствием и судом установлено, что преступление было совершено в вечернее время 4 декабря прошлого года в квартире одного из домов города Магнитогорска. В момент совершения преступления женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, она ударила о косяк дверного проема семимесячную дочь, которая мешала ей плачем. Ребенок умер в лечебном учреждении от полученной травмы.