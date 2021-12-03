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В ДТП с тремя машинами в Вологодской области пострадали шесть человек

Среди пострадавших двое детей

ВОЛОГДА, 3 декабря. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате столкновения трех легковых машин в Вологодской области, в том числе травмы получили два мальчика 10-12 лет, сообщила пресс-служба УМВД по области.

ДТП произошло в пятницу около 13:30 мск в Вологодском районе на 12-м км автодороги Вологда - Ростилово.

"По предварительной информации, молодой человек 1993 года рождения, управляя автомобилем Datsun, допустил столкновение с двумя автомашинами: Lada Vesta, ей управлял мужчина 1986 года рождения, и Toyota Corolla, за рулем находился водитель 1969 года рождения. В результате ДТП травмы получили водители машин Datsun и Toyota, а также четыре пассажира Toyota - две женщины и два мальчика 10-12 лет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

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