В ДТП с тремя машинами в Вологодской области пострадали шесть человек

ВОЛОГДА, 3 декабря. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате столкновения трех легковых машин в Вологодской области, в том числе травмы получили два мальчика 10-12 лет, сообщила пресс-служба УМВД по области.

ДТП произошло в пятницу около 13:30 мск в Вологодском районе на 12-м км автодороги Вологда - Ростилово.

"По предварительной информации, молодой человек 1993 года рождения, управляя автомобилем Datsun, допустил столкновение с двумя автомашинами: Lada Vesta, ей управлял мужчина 1986 года рождения, и Toyota Corolla, за рулем находился водитель 1969 года рождения. В результате ДТП травмы получили водители машин Datsun и Toyota, а также четыре пассажира Toyota - две женщины и два мальчика 10-12 лет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства аварии.