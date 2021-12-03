{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Таможня Азербайджана пресекла попытку контрабанды из Ирана крупной партии героина

По оценке специалистов, стоимость партии наркотиков на черном рынке в Европе составляет свыше $9,4 млн

БАКУ, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники таможни Азербайджана изъяли из незаконного оборота более 137 кг героина, который пытались провезти на машине из Ирана в Казахстан. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, наркотики были обнаружены при досмотре на Астаринском таможенном посту на границе с Ираном грузового автомобиля, перевозившего транзитом через Азербайджан в Казахстан маргарин.

"Во время досмотра автомобиля в его кабине был обнаружен 171 пакет с героином общим весом 137,393 кг", - отмечается в сообщении. Ведется расследование.

По оценке ГТК, стоимость обнаруженной партии наркотиков на черном рынке в Европе составляет около 16 млн манатов (свыше $9,4 млн).

Теги
АзербайджанИран
Сотрудника отдела МВД по району Ростокино подозревают в мошенничестве
Читать полностью