Таможня Азербайджана пресекла попытку контрабанды из Ирана крупной партии героина

БАКУ, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники таможни Азербайджана изъяли из незаконного оборота более 137 кг героина, который пытались провезти на машине из Ирана в Казахстан. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, наркотики были обнаружены при досмотре на Астаринском таможенном посту на границе с Ираном грузового автомобиля, перевозившего транзитом через Азербайджан в Казахстан маргарин.

"Во время досмотра автомобиля в его кабине был обнаружен 171 пакет с героином общим весом 137,393 кг", - отмечается в сообщении. Ведется расследование.

По оценке ГТК, стоимость обнаруженной партии наркотиков на черном рынке в Европе составляет около 16 млн манатов (свыше $9,4 млн).