ВС Крыма не удовлетворил жалобу на арест фигуранта дела о диверсии на газопроводе

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Крыма оставил без удовлетворения жалобу защиты на арест фигуранта дела о повреждении газопровода в республике. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что одним из фигурантов дела был заместитель председателя запрещенного в России "Меджлиса" Нариман Джелялов. В октябре суд продлил срок его содержания под стражей до 23 января 2022 года.

"По итогам рассмотрения решение Киевского районного суда города Симферополя оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Джелялова Николай Полозов сообщил на своей странице в Facebook, что "защита будет обжаловать сегодняшнее решение Верховного суда Крыма в кассационной инстанции, в том числе для последующего обращения с жалобой в ЕСПЧ".

В Центре общественных связей ФСБ России 7 сентября сообщили, что произошедшая 23 августа на участке газопровода в районе села Перевального в Крыму диверсия была организована Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Сотрудники ФСБ 4 сентября задержали трех жителей Крыма: Наримана Джелялова, а также предполагаемых исполнителей - Асана и Азиза Ахтемовых.

Как ранее сообщал со ссылкой на материалы дела представитель суда, обвиняемым вменяется, что они умышленно установили на газопровод в селе Перевальное Симферопольского района взрывное устройство, повредив его. Это привело к тому, что газоснабжение в селе было прервано, что сказалось на работе социальных учреждений.