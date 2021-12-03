В Свердловской области погиб ребенок после удара током

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту гибели пятилетней девочки после удара током в Сухоложском районе Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в пятницу.

"Сухоложская городская прокуратура организовала проверку по сообщению о гибели ребенка 2016 года рождения. По предварительной информации, около 21:00 1 декабря девочка, находясь дома в своей комнате в населенном пункте Сухоложского района сломала настенную розетку и взяла руками оголенные провода электропроводки, в результате чего получила удар током, от которого скончалась на месте", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, во время произошедшего отец находился дома, а мать ребенка - на работе. Точная причина смерти девочки будет установлена после вскрытия.