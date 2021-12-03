УФСБ возбудило дело о мошенничестве из-за строительства дорог в Тамбове

ТАМБОВ, 3 декабря. /ТАСС/. УФСБ России по Тамбовской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении директора строительной компании, которая занималась строительством дорог в Тамбове в 2020 году в рамках нацпроекта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщал ТАСС, накануне в администрации города Тамбова прошли следственные мероприятия в служебном кабинете замглавы администрации Юрия Зарапина, который в 2020 году возглавлял муниципальное учреждение "Дирекция городских дорог". Основными видами деятельности ведомства является строительство, реконструкция и капремонт городских дорог.

"Руководитель одной из коммерческих организаций заключил муниципальный контракт с МКУ "Дирекция городских дорог" на выполнение работ, связанных с ремонтом отдельных участков автомобильных дорог в Тамбове. В период с мая по ноябрь 2020 года он представил заказчику не соответствующие действительности отчетные документы, в которых умышленно завысил объемы и стоимость выполненных работ на сумму свыше 3,8 млн рублей", - сообщили в УФСБ.

В связи с этим в отношении генерального директора строительной компании следственным отделением УФСБ России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). "В настоящий момент следственные мероприятия продолжаются, выясняются все причастные к данному преступлению лица, в том числе должностные", - уточнили в пресс-службе.