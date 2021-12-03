Уголовное дело завели за взятку при заключении контракта на 127 млн рублей для Минобороны

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на руководителя одного из учреждений в составе Минобороны, который за взятку помог фирме из Санкт-Петербурга в обход конкурса заключить с ведомством контракт на 127 млн рублей на поставку 5 млн медицинских изделий. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

"Установлено, что руководитель одного из учреждений в составе военного ведомства, действуя совместно с двумя знакомыми коммерсантами, в обход требований законодательства о конкурсной процедуре закупок для государственных нужд организовал заключение с фирмой из Санкт-Петербурга контракта стоимостью 127,5 млн рублей на поставку 5 млн медицинских изделий", - говорится в сообщении. За помощь мужчина получил через посредников взятку в размере 3 млн рублей, которую разделил с ними.

В его отношении возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере, а на сообщников - за пособничество во взяточничестве. В отношении представителей компании возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Прокуратура контролирует ход расследования.