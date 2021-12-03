Суд продлил арест экс-замглавы Минпросвещения Раковой до следующей весны

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в пятницу до 6 марта продлил срок ареста бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление о продлении Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 марта 2022 года", - сказали в суде.

Днем ранее стало известно о том, что Раковой и ее гражданскому мужу Артуру Стеценко было предъявлено обвинение по новому эпизоду. По версии следствия, Ракова на должности главы "Фонда новых форм развития образования" вступила в сговор с исполняющим обязанности генерального директора фонда Максимом Инкиным, его сообщниками, а также Стеценко, с которым они заключили подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним. Следствием выявлен факт необоснованной выплаты Стеценко бюджетных денежных средств в период с июля 2017 года по ноябрь 2018 года. Неосведомленные о противоправной деятельности фигурантов сотрудники бухгалтерии обеспечили перечисление принадлежащих фонду денежных средств в общей сумме более 9 млн рублей в качестве заработной платы и ежемесячных премий Стеценко. Таким образом, его ежемесячный незаконный доход составлял до 300 тыс. рублей.

Уголовное дело, по которому проходят Ракова и ее муж, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы, кроме экс-замглавы Минпросвещения и Стеценко, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, ректор "Шанинки" Сергей Зуев. Они содержатся под стражей, никто из них вину не признает. Еще одним фигурантом дела стала исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Она признала свою вину в хищении денег и была переведена под домашний арест.