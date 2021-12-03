Сотрудника отдела МВД по району Ростокино подозревают в мошенничестве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Служебная проверка проводится в отношении сотрудника ОМВД России по району Ростокино на северо-востоке Москвы, он подозревается в мошенничестве, которое совершил до работы в органах. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Руководством управления внутренних дел по СВАО ГУ МВД России по Москве назначено проведение служебной проверки, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего. По имеющейся информации, сотрудник ОМВД России по району Ростокино УВД по СВАО подозревается в мошенничестве, которое он совершил в период времени, когда не являлся сотрудником органов внутренних дел", - сказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в случае подтверждения вины должностное лицо будет уволено по отрицательным основаниям и привлечено к установленной законом ответственности.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о начальнике отдела полиции по столичному району Ростокино, полковнике Игоре Гоцуляке. Он может быть причастен к мошенничеству и посредничеству во взятке на 84,6 млн рублей за содействие в назначении на должность начальника или замначальника управления ФНС по Самарской области.