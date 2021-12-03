Два жителя Башкирии ранили полицейского из его оружия и скрылись

УФА, 3 декабря. /ТАСС/. Полицейский в Башкирии получил огнестрельное ранение из своего табельного оружия, которым завладели два жителя Стерлибашевского района. Правоохранители должны были задержать подозреваемого в оскорблении представителя власти, но получили отпор, сообщила пресс-служба МВД по региону в пятницу.

"Двое сотрудников службы участковых уполномоченных выехали в деревню Ак-Чишма для задержания и доставления в территориальной подразделение СК России подозреваемых по ст. 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти". В ходе задержания подозреваемый и находившийся в его доме подельник оказали сопротивление. Полицейские пытались помешать им скрыться, тогда нападавшие отобрали у участкового табельный пистолет и произвели в него несколько выстрелов. Полицейский получил ранения и в настоящее время госпитализирован", - говорится в сообщении.

По указанию Министра внутренних дел республики в Стерлибашевский район направили сотрудников оперативных подразделений МВД. По горячим следам на территории Федоровского района обнаружили автомобиль, на котором скрылись нападавшие. По факту нападения на полицейского возбудили уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия", - сообщили журналистам в пресс-службе следственного упарвления СК России по региону.