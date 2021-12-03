Росприроднадзор начал расследование обстоятельств загрязнения акватории Волги в Астрахани

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Росприроднадзор возбудил административное производство по факту появления радужно-маслянистой пленки в акватории Волги в Астрахани. Об этом ТАСС сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в кулуарах XI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

Информация о загрязнении акватории Волги (рукав Городской) радужно-маслянистой пленкой поступила 2 декабря. Согласно сообщению ГУ МЧС по Астраханской области, площадь загрязнения составляет около 3 тыс. кв. м.

"На сегодняшний момент идет проверка, возбуждено административное расследование. Вышли инспектора, берем отборы, ищем нарушителей, считаем объемы", - сказала Радионова.

Как сообщалось в четверг, Астраханская транспортная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в акватории Волги, в ходе которой будет дана оценка исполнения требований экологического законодательства и законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.