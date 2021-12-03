Рашкина вызвали в СК на допрос за нелегальную охоту в качестве подозреваемого

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин вызван на допрос в Следственный комитет по делу о нарушении правил охоты в качестве подозреваемого. Об этом ТАСС рассказал его однопартиец Сергей Обухов.

"Рашкина вызвали на допрос в Следственный комитет как подозреваемого. Пока неясно, когда пройдет допрос. Это согласовывается", - сказал он.

25 ноября Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие установило, что в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области Рашкин, вооружившись принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами на охоте убил лося. Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, депутат не имел разрешения на добычу охотничьих ресурсов.