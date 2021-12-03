В отношении сотрудников ИК в Самаре, откуда сбежал заключенный, возбудили уголовное дело

САМАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности в отношении сотрудников исправительной колонии №6 в Самаре, откуда 2 декабря сбежал заключенный, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Самарской области.

"Следственным отделом по Красноглинскому району Самары следственного управления СК России по Самарской области по факту халатности сотрудников ФКУ ИК-6 УФСИН России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следователей, 2 декабря осужденный, отбывающий наказание в ИК №6 Самарской области, совершил побег из-под охраны временного караула. СК установил, что мужчина осуществлял ремонтные работы в здании ведомственной столовой, находящейся на прилегающей к учреждению территории. Из-за халатности должностных лиц колонии мужчине удалось проникнуть в здание через окно первого этажа. Сейчас местоположение заключенного устанавливается.

Следователи продолжают расследование уголовного дела, а также проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

По факту происшествия проверку также проводит прокуратура Самарской области.

Как сообщало региональное УФСИН, 2 декабря из колонии строгого режима в поселке Управленческом городского округа Самара сбежал Радик Гайфутдинов (1979 г. р.), осужденный по ч. 1 ст. 226 УК РФ "Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Уточняется, что Гайфутдинов был приговорен к лишению свободы на пять лет и 10 месяцев.