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Вынужденно севший в Иркутске самолет попал в зону обледенения

В авиакомпании не исключают, что специальную обработку провели с нарушениями

ТАСС, 3 декабря. Самолет авиакомпании S7 Airlines, который летел из Магадана в Новосибирск и совершил вынужденную посадку в Иркутске 2 декабря, попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы S7 Group.

"Во время выполнения рейса S7 5220 Магадан - Новосибирск самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Перед вылетом из Магадана борт прошел противообледенительную обработку, метеоусловия для взлета соответствовали допустимым", - говорится в сообщении.

S7 Airlines не исключает вероятность, что противообледенительная обработка судна в аэропорту вылета была проведена с нарушениями, отмечается в сообщении. Из-за этого обледенение могло образоваться еще до взлета.

"Авиакомпания активно участвует в расследовании инцидента. Уже сейчас можно сказать, что из-за обледенения показатели скорости были недостоверны. По предварительной оценке специалистов, изучающих расшифровку параметров полета, также могли быть недостоверны и некоторые другие показатели, в том числе крена и тангажа", - говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Магадана в Новосибирск, в четверг совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Как сообщили ТАСС в аэропорту, посадка прошла благополучно на ручном управлении. На борту находились 199 человек, никто не пострадал. В пятницу пассажиры улетели к месту назначения резервным бортом.

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