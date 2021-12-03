Последствия авиапроисшествия с самолетом AirBaltic в аэропорту Риги устранили

РИГА, 3 декабря. /ТАСС/. Последствия авиапроисшествия с самолетом латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, который в пятницу из-за плохой погоды съехал с маневровой дорожки в Рижском аэропорту, устранены. Об этом сообщает аэропорт.

"В аэропорту Риги устранены последствия произошедшего сегодня авиапроисшествия, однако сильный снегопад по-прежнему существенно влияет на работу аэропорта. Из-за снегопада и в целях безопасности полетов было принято решение о закрытии аэродрома до 18:00 (19:00 мск), и это время может быть продлено", - указывает аэропорт в Twitter.

По его данным, происшествие с самолетом AirBaltic привело к задержке прибытия более 20 авиарейсов, в том числе девять из них были перенаправлены в другие аэропорты. Вылеты еще четырех рейсов и прибытие четырех рейсов были отменены.

Самолет AirBaltic с 44 пассажирами на борту, который вернулся в Ригу из Стокгольма, из-за плохой видимости в пятницу съехал с маневровой дорожки. Пассажиры и экипаж были эвакуированы, никто не пострадал. Среди пассажиров был глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в пятницу впервые в истории объявил красное предупреждение об экстремальном снегопаде в Риге.