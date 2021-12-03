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Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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Защита ректора "Шанинки" просит отпустить его под залог 2 млн рублей

Следствие требует продлить Сергею Зуеву арест до марта 2022 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сторона защиты ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева просит суд отпустить его под залог в 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого Дмитрий Кравченко.

"Мы просим суд избрать Зуеву любую меру, не связанную с лишением свободы. В частности, заявили ходатайство об освобождении под залог в 2 млн рублей", - сказал он.

По его словам, судья выслушал аргументы следствия и защиты и в настоящий момент ушел в совещательную комнату для принятия решения.

Следствие требует продлить Зуеву арест до марта 2022 года. Защита просит избрать ученому меру пресечения, не связанную с лишением свободы, из-за проблем со здоровьем.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них, кроме последней, вину не признает. Крючкова же признала вину и была переведена под домашний арест.

В новость внесена правка (19:03 мск) - уточняется сумма залога - 2 млн

Теги
РоссияДело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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