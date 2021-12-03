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Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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Суд продлил арест ректору "Шанинки" по делу о мошенничестве до 7 марта 2022 года

Судебное заседание по продлению ареста Сергею Зуеву прерывалось, так как в суд вызывали скорую помощь из-за проблем ученого с давлением

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергею Зуеву до 7 марта 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Зуеву на срок до 7 марта 2022 года", - сказали в суде.

Судебное заседание по продлению ареста Зуеву прерывалось, так как в суд вызывали скорую помощь из-за проблем ученого с давлением. Врачи приезжали для оказания ему помощи.

Защита просила избрать ученому меру пресечения, не связанную с лишением свободы, так как у него проблемы с сердцем, давлением и сосудами. Адвокаты просили суд рассмотреть возможность отпустить ректора под залог или домашний арест.

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