Сбежавший из самарской колонии заключенный задержан

САМАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Заключенный, сбежавший из ИК № 6 в Самарской области, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

"Задержали", - сказал собеседник агентства, пообещав уточнить подробности позже.

По версии следователей, 2 декабря осужденный, отбывающий наказание в ИК № 6 Самарской области, совершил побег из-под охраны временного караула. СК установил, что мужчина осуществлял ремонтные работы в здании ведомственной столовой, находящейся на прилегающей к учреждению территории. Из-за халатности должностных лиц колонии мужчине удалось проникнуть в здание через окно первого этажа.

Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту халатности в отношении сотрудников учреждения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

По факту происшествия проверку также проводит прокуратура Самарской области.