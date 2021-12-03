На птицефабрике в Ленобласти обнаружили крупное производство контрафактного алкоголя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Ленинградской области вскрыли незаконное производство крепкого алкоголя премиум-сегмента. В цехе на территории птицефабрики в Ломоносовском районе правоохранители обнаружили более 30 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, сообщила в пятницу пресс-служба регионального ГУ МВД.

"В ходе осмотра производственного помещения полицейские обнаружили более 11 кубометров спиртосодержащей жидкости в пластиковых чанах, более 4 тыс. пятилитровых канистр и большое количество литровых бутылок, готовых к реализации", - сказано в сообщении.

В момент визита полицейских на птицефабрику у деревни Шундорово в цехе находились восемь рабочих, все они оказались гражданами одной из стран ближнего зарубежья. В соседнем помещении для них обустроили жилое пространство. Мигрантов задержали и доставили в полицию для проверки.

Личности организаторов незаконного производства устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хозяева алкогольного цеха не только организовали розлив алкоголя, но и маркировали готовую продукцию наклейками известных водочных брендов. Также на месте нашли акцизные марки с явными признаками подделки.