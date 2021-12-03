Ректор "Шанинки" заявил, что не был ранее знаком с Мариной Раковой

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев не признает вину по новому эпизоду уголовного дела о мошенничестве и утверждает, что познакомился с экс-замглавы Минпросвещения Мариной Раковой только на допросе. Об этом ТАСС сообщил адвокат ректора Сергей Севрук.

"По эпизоду о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников РАНХиГС Зуев, конечно, не признает вину, он даже не видел документов об их устройстве на работу и не понимает, о чем идет речь", - сказал адвокат.

Ранее в МВД журналистам сообщили, что Зуев, который также является директором Института общественных наук РАНХиГС, вступил в преступный сговор с Раковой и бывшим заместителем гендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком. По версии следствия, используя свое служебное положение, фигуранты заключили подложные трудовые договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения России с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству.

"Зуев впервые увидел Ракову только в МВД, на первом допросе по этому делу, там они познакомились. До этого они не общались и неясно, как они могли вступить в сговор", - сказал Севрук.

Суд ранее продлил Зуеву арест до 7 марта 2022 года. Защита просила избрать ученому меру пресечения, не связанную с лишением свободы, так как у него проблемы с сердцем, давлением и сосудами.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они содержатся под стражей. Никто из них вину не признает.