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Деятельность сторонника ИГ пресечена в Калмыкии

Сторонник запрещенной в России террористической группировки арестован

ЭЛИСТА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность жителя Калмыкии, который присоединился к международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Калмыкия.

"Управлениями ФСБ России по Республике Калмыкия и Ставропольскому краю в рамках уголовного дела, возбужденного согласно ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической"), пресечена преступная деятельность приверженца радикально-экстремистских взглядов в исламе, принявшего посредством аудиообращения присягу международной террористической организации "Исламское государство", - сообщил представитель ФСБ. Он уточнил, что сторонник ИГ является жителем Калмыкии, мужчина арестован.

Фигуранту дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ.

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РоссияКалмыкия
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