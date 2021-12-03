Следователь взял с адвоката экс-замглавы Минпросвещения Раковой подписку о неразглашении

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Следователь МВД взял с адвоката бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой Юлии Новичковой подписку о неразглашении материалов дела. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователь взял с Новичковой подписку о неразглашении материалов дела, поэтому она не комментирует обстоятельства дела Раковой", - сказал собеседник агентства. Комментариями самой Новичковой ТАСС пока не располагает.

Уголовное дело, по которому проходят Ракова и ее муж, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы, кроме Раковой и Стеценко, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, ректор "Шанинки" Сергей Зуев. Они содержатся под стражей, никто из них вину не признает. Еще одним фигурантом дела стала исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Она признала свою вину в хищении денег и была переведена под домашний арест.