Суд оштрафовал Элджея на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы оштрафовал на 100 тыс. рублей рэпера Элджея (Алексей Узенюк) за пропаганду наркотиков в клипе. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Узенюка виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета). Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Как сообщала ТАСС директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, в июне организация обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве "в связи с откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов исполнителя Элджея". Кроме того, лейблу Rhymes Music грозит штраф до 1,5 млн рублей по административному делу о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна и Элджея.