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Власти Соль-Илецка заплатят штраф в связи с утечкой нефтесодержащей жидкости

Штраф составит 400 тыс. рублей

ТАСС, 3 декабря. Росприроднадзор привлек к административной ответственности руководство Соль-Илецка в Оренбургской области после ситуации с произошедшей летом 2021 года утечкой нефтесодержащей жидкости. Суд назначил штраф на сумму 400 тыс. рублей, а также обязал ликвидировать последствия и восстановить пострадавшую территорию до 26 февраля 2022 года, сообщила в Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В конце лета очевидцы в соцсетях делились роликами, на которых видно, что территория у местной заправки залита черной жидкостью. Очевидец сообщила, что в "озере" якобы погибли несколько собак.

"Привлекли руководство Соль-Илецкого округа к административной ответственности за ситуацию с разливом нефтесодержащей жидкости и пострадавшими животными. В ответ на жалобы жителей в августе этого года инспекторы Службы провели проверку. Однозначно подтвердилась вина местной администрации. В суде добились штрафа - 400 тыс. рублей, а также выдали предписание ликвидировать разливы и восстановить пострадавшую территорию в кратчайшие сроки - до 26 февраля 2022 года", - написала Радионова.

При этом руководитель Росприроднадзора отметила, что "не все можно восстановить и поправить в природе", при этом для предотвращения ситуации "были все возможности у администрации округа".

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РоссияОренбургская область
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