Три человека погибли в ДТП на трассе в Пермском крае

ПЕРМЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Три легковых автомобиля столкнулись на трассе в Пермском крае, в результате чего три человека погибли, еще двум понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На 73-м км трассы Пермь - Березники вблизи деревни Фоминка [произошло] столкновение трех легковых автомобилей. Пятеро пострадали, в том числе трое погибли, детей нет", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства ДТП уточняются.