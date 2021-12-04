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Горный удар произошел на шахте в Свердловской области

Информация о пострадавших не поступала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Горный удар произошел на шахте "Черемуховская - Глубокая" на севере Свердловской области. В результате инцидента информации о пострадавших не поступало, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Зарегистрирована сейсмическая активность - горный удар на шахте "Черемуховская - Глубокая". Информации о пострадавших не поступало, шахта работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Глубина шахтного ствола "Черемуховской - Глубокой" составляет 1,5 км. Шахта входит в пятерку самых глубоких шахт мира. На ней добывается боксит.

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