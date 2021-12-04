При столкновении поезда и машины скорой в Хабаровском крае погиб один человек

ТАСС, 4 декабря. Один человек погиб и двое получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде в Хабаровском крае. По предварительным данным, автомобиль скорой помощи выехал на переезд на красный сигнал светофора, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, автомобиль скорой помощи, двигаясь со стороны поселка Новый Мир, пересекая железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с локомотивом, который направлялся со стороны моста через реку Амур в сторону Хумминского шоссе. В результате столкновения фельдшер медицинской помощи погибла на месте, водитель и пациент получили травмы", сообщили в ведомстве.

Причины происшествия устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.