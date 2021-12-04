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На руднике в Бурятии при проведении взрывных работ пострадали два человека

Пострадавших передали медикам

ТАСС, 4 декабря. Два человека пострадали во время плановых взрывных работ на руднике "Владимирский" в Бурятии, сообщила в субботу пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"Сегодня в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на руднике "Владимирский" (забой "Восстающая") пострадали два человека. Дежурными силами ВГСЧ подняты на поверхность два человека без сознания и переданы медицинским работникам", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в ночь на субботу на предприятии проводились плановые взрывные работы. В непроветренный забой спустились четыре работника, в результате два человека потеряли сознание, два человека самостоятельно выбрались на поверхность.

Золотодобывающий рудник "Владимирский" принадлежит компании ООО "Рифей", которая занимается добычей золота на трех месторождениях в Бурятии (основана в 1998 году).

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РоссияБурятия
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