Мужчине, устроившему стрельбу в центре Москвы, предъявили обвинение

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Обвинение предъявлено мужчине, задержанному в пятницу за стрельбу во время дорожного конфликта на Большой Грузинской улице в центре Москвы, в котором пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия"). 39-летний злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ", - сказала она.

По ее словам, в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось ранее, 3 декабря в полицию поступило сообщение о дорожном конфликте в районе дома номер 76 на Большой Грузинской улице. Прибывшие полицейские установили, что между водителями автомобилей произошел конфликт, в результате которого один из них выстрелил в другого, по предварительным данным, из травматического оружия. Злоумышленник был задержан на месте инцидента, пострадавшему оказана медицинская помощь.