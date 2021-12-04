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Прокуратура начала проверку после горного удара на шахте в Свердловской области

В настоящее время шахта работает в штатном режиме
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку после горного удара в шахте "Черемуховская - Глубокая" на севере Свердловской области. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе надзорного ведомства региона.

"Прокуратура Североуральска Свердловской области организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда в связи с горным ударом на шахте. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда", - сказали в пресс-службе.

Ранее в региональном главке МЧС ТАСС сообщили, что на шахте "Черемуховская - Глубокая" произошел горный удар, пострадавших нет. На данный момент шахта работает в штатном режиме.

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